Россиянам объяснили, в каких случаях наличные надежнее карт

Банковской картой расплачиваться очень удобно, но не всегда безопасно. Эксперт объяснила, когда лучше поостеречься и выбрать способ оплаты «наличными».

По мнению операционного директора финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксении Артемьевой, даже на фоне популярности безналичных платежей и многочисленных возможностей их осуществить граждане вынуждены в некоторых случаях пользоваться «наличкой», более того иногда это даже безопаснее и выгодней, чем по карте. Об специалист побеседовала с агентством «Прайм».

Например, как отметила эксперт, не стоит вводить данные карты на подозрительных сайтах. Перед оплатой необходимо также проверить магазин на надежность, — изучить регистрационные данные компании и домена.

Еще одним случаем, когда заплатить необходимо будет наличкой, могут стать поездки за границу. Артемьева отметила, что сейчас расплачиваться выпущенными в России пластиковыми банковскими картами сложно. В случае, если нет карт, выпущенных в другой стране, оплатить наличными — единственный выход.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению эксперта, на фоне смягчения оборота валюты рубль может ослабнуть, поэтому в ближайшее время избавляться от наличной валюты не рекомендуется.