Россиянам объяснили, в каких случаях наличные надежнее карт

Россиянам объяснили, в каких случаях наличные надежнее карт
Россиянам объяснили, в каких случаях наличные надежнее карт. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Банковской картой расплачиваться очень удобно, но не всегда безопасно. Эксперт объяснила, когда лучше поостеречься и выбрать способ оплаты «наличными».

По мнению операционного директора финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксении Артемьевой, даже на фоне популярности безналичных платежей и многочисленных возможностей их осуществить граждане вынуждены в некоторых случаях пользоваться «наличкой», более того иногда это даже безопаснее и выгодней, чем по карте. Об специалист побеседовала с агентством «Прайм».

Например, как отметила эксперт, не стоит вводить данные карты на подозрительных сайтах. Перед оплатой необходимо также проверить магазин на надежность, — изучить регистрационные данные компании и домена.

Еще одним случаем, когда заплатить необходимо будет наличкой, могут стать поездки за границу. Артемьева отметила, что сейчас расплачиваться выпущенными в России пластиковыми банковскими картами сложно. В случае, если нет карт, выпущенных в другой стране, оплатить наличными — единственный выход.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению эксперта, на фоне смягчения оборота валюты рубль может ослабнуть, поэтому в ближайшее время избавляться от наличной валюты не рекомендуется.

банковская карта наличные Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Первого августа в Москве открытие H&M так и не состоялось
Как прошел третий бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» ...
Захмелевший житель бульвара Красных Зорь подозревается в нападении с ножом ...
Россиянам объяснили, в каких случаях наличные надежнее карт
На Таллинском шоссе в ходе ссоры ранее судимый разнорабочий ударил ножом в ...
Колесов рассказал о циклоне Frieda, надвигающемся на Петербург с холодом и ...
В Металлострое избитый и отказавшийся от госпитализации подросток в итоге ...
Жителям России рассказали, каких изменений им ждать в августе