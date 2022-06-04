Аналитик не рекомендует россиянам сейчас продавать наличку

Аналитик не рекомендует россиянам сейчас продавать наличку
Аналитик не рекомендует россиянам сейчас продавать наличку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

По мнению эксперта, на фоне смягчения оборота валюты рубль может ослабнуть.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин не рекомендует жителям России сейчас избавляться от наличной валюты. Есть риск, что в ближайшее время рубль может ослабнуть. Об этом пишет агентство «Прайм».

По мнению Сыроваткина, во втором полугодии приток валюты на Московскую биржу может сильно сократиться в результате снижения объема российского экспорта или падения цен на сырье. В связи с этим продажа наличной валюты сейчас будет не самым разумным решением.

Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации доходность однолетних рублевых банковских вкладов достигает около 11-12% годовых, а вкладов в долларах и евро — примерно 1,5-3,0%.

Таким образом, заключил Сыроваткин, в ближайший год выгоднее оставаться в рубле в том случае, если он станет дешевле против указанных валют не больше, чем на 8 или 9%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российский рубль является лучшей мировой валютой. На фоне сложившейся ситуации его курс не рушится, а наоборот, заметили эксперты.

аналитик мосбиржа Россия рубль


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Портрет Хармса на Маяковского не удалось спасти от коммунальщиков
На Парашютной улице в Петербурге трехлетней малыш упал в ванну с кипятком
С полок петербургских магазинов испаряются продукты
В Петербурге пятиклассник попал в больницу из школьного лагеря после приема ...
Отели Петербурга испытывают нехватку гостей на период ПМЭФ
В Колпино охранник центра содействия семейного воспитания подозревается в ...
С 9 по 11 июня в Северной столице пройдет фестиваль цветов
После драки на Пулковском шоссе похититель брюк пришел в полицию с ранением ...