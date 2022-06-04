Аналитик не рекомендует россиянам сейчас продавать наличку

По мнению эксперта, на фоне смягчения оборота валюты рубль может ослабнуть.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин не рекомендует жителям России сейчас избавляться от наличной валюты. Есть риск, что в ближайшее время рубль может ослабнуть. Об этом пишет агентство «Прайм».

По мнению Сыроваткина, во втором полугодии приток валюты на Московскую биржу может сильно сократиться в результате снижения объема российского экспорта или падения цен на сырье. В связи с этим продажа наличной валюты сейчас будет не самым разумным решением.

Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации доходность однолетних рублевых банковских вкладов достигает около 11-12% годовых, а вкладов в долларах и евро — примерно 1,5-3,0%.

Таким образом, заключил Сыроваткин, в ближайший год выгоднее оставаться в рубле в том случае, если он станет дешевле против указанных валют не больше, чем на 8 или 9%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российский рубль является лучшей мировой валютой. На фоне сложившейся ситуации его курс не рушится, а наоборот, заметили эксперты.