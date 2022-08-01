Первого августа в Москве открытие H&M так и не состоялось

Первого августа в Москве открытие H&M так и не состоялось. Фото: Pxhere

Первого августа в Москве открытие H&M так и не состоялось. Фото: Pxhere

Россияне не дождались открытия магазинов торговой марки H&M сегодня, 1 августа.

Сотрудники ретейлера готовились к открытию магазина в столичном торговом центре «Метрополис», где уже с утра 1 августа собралась толпа покупателей. Однако открытие так и не случилось. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сотрудника сети в торговом центре «Авиапарк» рядом со станцией метро «Аэропорт».

Отмечается, что такое решение было принято, чтобы избежать ажиотажа из-за попавшей в медиа информации об открытии магазинов.

Теперь, по информации «Москвы 24», магазины H&M откроются для распродажи в конце августа. При этом уже подчеркивалось, что оставшиеся вещи планируют выставить на продажу по полной стоимости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Москве уже во всю готовятся к финальному открытию магазинов шведской сети H&M.