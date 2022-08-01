В Петербурге задержали мигранта за смертельное избиение возлюбленной на Симонова

Правоохранительные органы Выборгского района задержали гражданина Узбекистана, которого подозревают в смертельном избиении женщины на Симонова, кроме того мужчина, предположительно, нанес ей ножевые, от которых она в последствии скончалась.

Сейчас мужчина находится в ГБ № 3 под надзором специального поста. Как стало известно Gazeta.SPB, во время ссоры, произошедшей днем на улице Симонова, 7, корпус один 25-летний мигрант избил и зарезал 2-летнюю гражданку Узбекистана, после чего поранил себя сам и попал в больницу. В результате у него диагностировали колото-резаную рану грудной клетки и левого предплечья. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в операционную.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».