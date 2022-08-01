Захмелевший житель бульвара Красных Зорь подозревается в нападении с ножом на жителя Всеволожска

Захмелевший житель бульвара Красных Зорь подозревается в нападении с ножом на жителя Всеволожска
Захмелевший житель бульвара Красных Зорь подозревается в нападении с ножом на жителя Всеволожска. Фото: Pxhere

Правоохранители Невского района задержали подозреваемого по делу о нападении с ножом на жителя Всеволожского района. В результате мужчина получил колото-резаную рану живота.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло у дома 2 по бульвару Красных Зорь в Петербурге. Около 19:50 полиция обнаружила там мужчину 1968 года. Гражданин был ранен, его госпитализировали в НИИ скорой помощи.

Также на месте произошедшего «по горячим следам» был задержан мужчина 1982 в алкогольном опьянении, который подозревается в нанесении ножевого ранения упомянутому ранее гражданину. Предполагается, что около 19:30 у подъезда в результате внезапно возникшего конфликта петербуржец с бульвара Красных Зорь напал напал на пострадавшего.

Мужчину доставили в отделение, после чего поместили в в СПСЗЛ. На месте происшествия есть видеокамера, которая будет просмотрена. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с Таллинского шоссе забрали 31-летнего разнорабочего с ножевым ранением шеи, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в ГБ№15.

бульвар красных зорь новости СПб ножевое ранение


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Как прошел третий бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» ...
Захмелевший житель бульвара Красных Зорь подозревается в нападении с ножом ...
Россиянам объяснили, в каких случаях наличные надежнее карт
На Таллинском шоссе в ходе ссоры ранее судимый разнорабочий ударил ножом в ...
Колесов рассказал о циклоне Frieda, надвигающемся на Петербург с холодом и ...
В Металлострое избитый и отказавшийся от госпитализации подросток в итоге ...
Жителям России рассказали, каких изменений им ждать в августе
Александр Конфисахор: «Петербургская власть забыла, что такое ...