Захмелевший житель бульвара Красных Зорь подозревается в нападении с ножом на жителя Всеволожска

Захмелевший житель бульвара Красных Зорь подозревается в нападении с ножом на жителя Всеволожска. Фото: Pxhere

Захмелевший житель бульвара Красных Зорь подозревается в нападении с ножом на жителя Всеволожска. Фото: Pxhere

Правоохранители Невского района задержали подозреваемого по делу о нападении с ножом на жителя Всеволожского района. В результате мужчина получил колото-резаную рану живота.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло у дома 2 по бульвару Красных Зорь в Петербурге. Около 19:50 полиция обнаружила там мужчину 1968 года. Гражданин был ранен, его госпитализировали в НИИ скорой помощи.

Также на месте произошедшего «по горячим следам» был задержан мужчина 1982 в алкогольном опьянении, который подозревается в нанесении ножевого ранения упомянутому ранее гражданину. Предполагается, что около 19:30 у подъезда в результате внезапно возникшего конфликта петербуржец с бульвара Красных Зорь напал напал на пострадавшего.

Мужчину доставили в отделение, после чего поместили в в СПСЗЛ. На месте происшествия есть видеокамера, которая будет просмотрена. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с Таллинского шоссе забрали 31-летнего разнорабочего с ножевым ранением шеи, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в ГБ№15.