Жители Петербурга заявили о необходимости бесплатного проезда по ЗСД

Жители Петербурга заявили о необходимости бесплатного проезда по ЗСД
Жители Петербурга заявили о необходимости бесплатного проезда по ЗСД. Фото: Baltphoto

От петербуржцев поступило предложение сделать проезд по ЗСД бесплатным по аналогии, как это сделали в Москве.

Соответствующая петиция недавно была опубликована в сети. Водители отметили необходимость такого предложения не только из-за сохранения денежных средств, но и из-за пробок, которые можно будет попытаться разбавить, если машины в большей степени начнут ходить через ЗСД с отменой оплаты проезда. Особенно это предложение будет актуально в часы пик, когда большинство граждан едут на работу по центральным дорогам города. Об этом рассказали «МК в Питере».

Автор обращения подчеркнул, что по опыту столицы можно было бы и в Петербурге «сделать все для людей». Так, с января МСД (тоже самое ЗСД только в Москве) будет бесплатным для местных автомобилистов. Транзитным путешественникам придется платить.

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