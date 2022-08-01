По всей России за сутки коронавирусом заболели почти 11 тысяч человек

По всей России за сутки коронавирусом заболели почти 11 тысяч человек. Фото: unsplash

По всей России за сутки коронавирусом заболели почти 11 тысяч человек. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом и в Москве, и в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 1 711 новых случаев коронавируса, а в Москве количество достигло 3 062. По всей России заболеваемость доросла до 10 824 за сутки.

Госпитализированы за сутки в Петербурге 65 человек, выздоровели – 670, умерли – 8. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 555 473 местных жителя, вылечились —1 510 002 человека, а общее число жертв достигло 34 342. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 1 711 инфицированными. Первой в антирейтинге стала Москва. На третьем месте расположилась Московская область, — 712 заболевших за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иммунолог назвала развитие сценария коронавирусного заболевания. Согласно одному из вариантов, COVID-19 может стать сезонным заболеванием.