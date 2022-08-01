По всей России за сутки коронавирусом заболели почти 11 тысяч человек

По всей России за сутки коронавирусом заболели почти 11 тысяч человек
По всей России за сутки коронавирусом заболели почти 11 тысяч человек. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом и в Москве, и в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 1 711 новых случаев коронавируса, а в Москве количество достигло 3 062. По всей России заболеваемость доросла до 10 824 за сутки.

Госпитализированы за сутки в Петербурге 65 человек, выздоровели – 670, умерли – 8. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 555 473 местных жителя, вылечились —1 510 002 человека, а общее число жертв достигло 34 342. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 1 711 инфицированными. Первой в антирейтинге стала Москва. На третьем месте расположилась Московская область, — 712 заболевших за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иммунолог назвала развитие сценария коронавирусного заболевания. Согласно одному из вариантов, COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

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