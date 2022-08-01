За сутки количество заболевших жителей Ленобласти увеличилось до 264

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 264 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 1 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 191 759 местных жителя. Всего выздоровели 186 196 пациентов, в том числе 51 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3 062 человек, а на третьем месте оказалась Московская область с заболеваемостью пониже — 712 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иммунолог назвала развитие сценария коронавирусного заболевания. Согласно одному из вариантов, COVID-19 может стать сезонным заболеванием.