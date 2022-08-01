В России прекращается производство чаев Lipton, Saito и Brooke Bond от Ekaterra

В России прекращается производство чаев Lipton, Saito и Brooke Bond от Ekaterra. Фото: Unsplash

В России прекращается производство чаев Lipton, Saito и Brooke Bond от Ekaterra. Фото: Unsplash

Чайная компания Ekaterra заявила о прекращении деятельности на территории России.

Жителям страны придется попрощаться с чаями Lipton, Brooke Bond и Saito, которыми владеет Ekaterra. Сначала чаи перестанут производиться на российском рынке (планируется к концу 2022 года), а вскоре после этого компания Ekaterra вовсе прекратит их продажу и дистрибуцию. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на пресс-службу концерна.

Принятое решение объяснили нестабильностью развития бизнеса в текущей ситуации. В соответствии с трудовым законодательством России, все обязательства перед сотрудниками должны быть выполнены в полном объеме.

Известно, что изначально Ekaterra входила в глобальный концерн Unilever. Но еще в конце 2021 года он договорился о продаже чайного бизнеса фонду консалтинговой компании CVC Capital Partners.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в марте Coca-Cola Company (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua) заявила о решении приостановить свою работу в России.