Фонтан в парке 300-летия Петербурга отключил из-за купающихся десантников

Фонтан в парке 300-летия Петербурга отключил из-за купающихся десантников
Фонтан "Маяк" в парке 300-летия Петербурга. Фото: Водоканал

Сотрудники городского Водоканала сегодня днем решили отключить фонтан «Маяк» в парке 300-летия Петербурга.

Как сообщили в Водоканале, многочисленные просьбы предприятия воздержаться от купания в фонтанах были проигнорированы. Фонтан закрыли в 13:00 из-за большого количества ныряющих в него десантников. Его включат 3 августа.

В предприятии объяснили, что нарушители могли повредить оборудование фонтана, из-за чего его пришлось бы отправлять на реконструкцию.

«Напоминаем, что купание в фонтанах травмоопасно и негигиенично. К тому же может привести к поломке сложного и дорогостоящего оборудования», — заявили в пресс-службе Водоканала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в День ВДВ петербургские фонтаны будут под более тщательным наблюдением.

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Фонтан в парке 300-летия Петербурга отключил из-за купающихся десантников
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