В День ВДВ петербургские фонтаны будут под более тщательным наблюдением

В День ВДВ петербургские фонтаны будут под более тщательным наблюдением. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

В День ВДВ петербургские фонтаны будут под более тщательным наблюдением. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Завтра, 2 августа, в России пройдет празднование Дня ь Воздушно-десантных войск, в связи с этом сотрудники «Водоканала» опасаются за городские фонтаны.

В День ВДВ контроль за фонтанами будет усилен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Сотрудники предприятия очень просят горожан не купаться в фонтанах, бережно к ним относиться. Воду не будут перекрывать, но если в чашах заметят купающихся людей, работа сооружений будет на время останавливаться.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обратился к администрациям районов города для усиления контроля при помощи правоохранительных органов.

Отмечается, что специалисты будут дежурить и следить за тем, чтобы горожане залезали в фонтаны. В пресс-службе подчеркнули, что это негигиенично, так как оборотное водоснабжение не предусматривает процесса обеззараживания воды. Кроме того во время купания можно получить травмы.

Ранее gazetaa.spb.ru писала, что петербуржцы просят разрешить им купаться фонтанах, если город не может справиться с очисткой водоемов.