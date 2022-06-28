Петербуржцы просят разрешить купаться в фонтанах вместо загрязненных водоемов

Каждый год Петербург тратит огромные деньги на подготовку городских пляжей к летнему сезону, однако пригодным для купания признали только один водоем — Ольгинский пруд в Выборгском районе. Если город не может справиться с очисткой водоемов, горожане предлагают открыть для купания фонтаны.

Как пишет Neva.Today, еще зимой комитет по природопользованию объявил конкурсы на очистку водоемов в Северной столице. За 265,3 миллиона рублей подрядчик — ГУП «Экострой» — должен был привести в порядок городские водоемы. В апреле предприятие действительно выполнило очистку, собрав 216 кубометров мусора из 323 водоемов, однако качество воды от этого особо не улучшилось. С приходом лета Роспотребнадзор начал проводить проверки.

И если в начале июня безопасными были признаны два водоема — Безымянное озеро в Красносельском и Ольгинский пруд, то теперь список сократился до одного. Получается, что в жару у петербуржцев осталось два варианта: терпеть и мучаться от палящего солнца или купаться на свой страх и риск.

По словам жителей города, власти должны срочно что-то сделать с этой ситуацией, жить при такой жаре просто невозможно.

«Это просто ужас! Мы с семьей уже неделю сходим с ума от жары, а купаться просто негде! Очистили единственный водоем в Ольгино, так туда весь город рванул. И что толку?! Испортят пруд быстрее, чем мы туда доедем! Уважаемые власти, если не можете почистить воду в озерах и реках, то сделайте пригодными для купания хотя бы городские фонтаны! Иначе полгорода вымрет от жары!», — пишет пользователь в группе «Ладожская рулит/Красногвардейский» во «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что купающиеся петербуржцы сломали фонтанный комплекс на Московской площади.