Купающиеся петербуржцы сломали фонтанный комплекс на Московской площади

Фонтанный комплекс на Московской площади пострадал из-за компании купающихся.

Как сообщили в городском «Водоканале», инцидент произошел в минувшие выходные. Компания любителей искупаться в жару в фонтанах сломала регулируемую поворотную насадку водного сооружения на Московской площади. Из-за этого нарушилась водная картина фонтана. Одного из нарушителей отвезли в отдел полиции.

В «Водоканале» отметили, что в выходные петербуржцы купались и в других фонтанах, в том числе в Парке 300-летия Петербурга и на Павловской улице в Колпино. Особенно много было маленьких «пловцов».

Петербуржцам также напомнили, что купание в фонтанах небезопасно для здоровья. Вода в чашах не питьевая, а техническая. Также в фонтанах купаются птицы, в нее попадает пыль, а жаркая погода способствует размножению микроорганизмов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подросток утонул во время купания в Лемболовском озере.