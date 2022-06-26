Подросток утонул во время купания в Лемболовском озере

Подросток утонул во время купания в Лемболовском озере
Ребенок утонул в Лемболовском озере. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО"

Во Всеволожском районе правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 13-летнего подростка, утонувшего в озере.

Как стало известно Gazeta.SPb, мальчик утонул накануне около 18 часов во время купания в Лемболовском озере в деревне Васкелово. В правоохранительных органах уточнили, что подросток погиб по недосмотру родителей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и спасатели, которые вытащили тело ребенка на берег.

Все обстоятельства трагического инцидента выясняются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ребенок госпитализирован с утоплением из бассейна спа-отеля в Сестрорецке. Ребенок был там с дядей и тетей. Когда взрослые отвлеклись, мальчик захлебнулся и начал тонуть. Его обнаружил спасатель на дне бассейна без признаков жизни.

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