Ребенок госпитализирован с утоплением из бассейна спа-отеля в Сестрорецке

Ребенок госпитализирован с утоплением из бассейна спа-отеля в Сестрорецке
Мальчик едва не утонул в бассейне. Фото: Pixabay

Четырехгодовалый мальчик едва не утонул в бассейне спа-отеля в Сестрорецке. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне днем в бассейне акваклуба отеля VODA на Приморском шоссе. Ребенок был там с дядей и тетей. Когда взрослые отвлеклись, мальчик захлебнулся и начал тонуть. Его обнаружил спасатель на дне бассейна без признаков жизни.

Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала ребенка в Педиатрический университет в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали пострадавшему утопление пресной водой и клиническую смерть.

Проводится проверка, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге таксист-нелегал ударил пассажира топориком для разделки мяса.

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