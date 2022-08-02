В Петербурге из больницы выписали первого в России пациента с оспой обезьян

В Петербурге выздоровел единственный в России пациент, у которого подтвердилась оспа обезьян.

Как сообщили в комитете по здравоохранению города, пациента выписали после полного выздоровления в соответствиями с рекомендациями Минздрава РФ. Сейчас у него нет каких-либо симптомов оспы обезьян, в том числе элементов сыпи, передает ТАСС.

Петербуржца выписали из медучреждения еще 22 июля. На сегодняшний день новых случаев заражения оспой обезьян не подтверждено.

Напомним, у мужчины появились симптомы оспы обезьян по возвращении из Европы. Он обратился в больницу с характерной сыпью и сдал тесты, которые подтвердили заражение вирусом. Болезнь протекала в легкой форме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у заболевшего оспой обезьян петербуржца прошел инкубационный период. В местах, которые он посещал, была проведена дезинфекция.