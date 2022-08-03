В аэропорту Пулково 3 августа отменили пять рейсов и один задержали

В аэропорту Пулково 3 августа отменили пять рейсов и один задержали
В Пулково задержали и отменили рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В среду, 3 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменены пять рейсов и один задержан.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет до Антальи, запланированный на 0:20, самолет перевозчика Aircompany Armenia до Еревана (1:30), самолет Azur Air до Антальи (3:05), самолет Turkish Airlines до Антальи (13:30) и самолет Turkmenistan Airlines до Ашхабада (22:45).

Также сегодня есть один задержанный рейс. Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет «Уральских авиалиний» до Хабаровска. Рейс вылетит не в 17:20, а в 18:00.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково мужчина из Душанбе попытался пронести почти тысячу «брендовых» кепок и панам.

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