В ночь на 11 августа на трассе «Кола» полностью перекроют движение

Движение будет перекрыто в период с 0:10 до 0:30. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение будет перекрыто в период с 0:10 до 0:30. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Для проведения дорожных работ на федеральной трассе «Кола» в ночь с 10 на 11 августа полностью перекроют движение.

Работы по установке П-образной металлической опоры будут проводиться на 26 километре трассы «Кола». На период монтажа дорожники полностью перекроют движение в обоих направлениях на 20 минут. Дорога будет перекрыта для автомобилистов с 0:10 до 0:30.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы с перекрытием движения будут проводиться ночью, чтобы избежать пробок. Для остановки движения привлекут машины прикрытия. Водителям принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 3 августа отменили пять рейсов и один задержали.