Петербуржцам перечислили необходимые вещи для похода в лес

В поход за грибами обязательно надевать яркую одежду, особенно на детей. Фото: unsplash

В поход за грибами обязательно надевать яркую одежду, особенно на детей. Фото: unsplash

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал грибникам из Петербурга и Ленобласти, какие вещи нужно обязательно брать собой для похода в лес.

Биолог заявил, что у грибников всегда должен быть при себе заряженный телефон и портативное зарядное устройство. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Следующая обязательная вещь — спички. Их нужно завернуть в полиэтиленовый пакет на случай дождя.

«Во-первых, спасателям, в случае чего, будет легче вас искать, вам будет тепло всегда, спички – это отпугивание комаров», — объяснил эксперт.

Кроме того, по словам Глазкова, в лесу пригодится вода и небольшой перекус, например, орехи или шоколадный батончик.

Он также подчеркнул, что в поход за грибами обязательно надевать яркую одежду, особенно на детей. Например, для этого можно использовать дорожный оранжевый жилет — он очень яркий и легко помещается в карман.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог Глазков рассказал, где искать грибы в лесах под Петербургом.