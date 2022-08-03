Петербуржцам перечислили необходимые вещи для похода в лес

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал грибникам из Петербурга и Ленобласти, какие вещи нужно обязательно брать собой для похода в лес.
Биолог заявил, что у грибников всегда должен быть при себе заряженный телефон и портативное зарядное устройство. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Следующая обязательная вещь — спички. Их нужно завернуть в полиэтиленовый пакет на случай дождя.
«Во-первых, спасателям, в случае чего, будет легче вас искать, вам будет тепло всегда, спички – это отпугивание комаров», — объяснил эксперт.
Кроме того, по словам Глазкова, в лесу пригодится вода и небольшой перекус, например, орехи или шоколадный батончик.
Он также подчеркнул, что в поход за грибами обязательно надевать яркую одежду, особенно на детей. Например, для этого можно использовать дорожный оранжевый жилет — он очень яркий и легко помещается в карман.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог Глазков рассказал, где искать грибы в лесах под Петербургом.