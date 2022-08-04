Ленинградскую область предложили переименовать в Петербургскую

На фоне последних событий и предложений с переименованием объектов Петербурга поступают все новые причудливые идеи. Почему не подумать о смене названия области?

Уже обсуждались переименование Финского залива, Тинькова переулка, сквера Андрея Мягкова (который переименовать, все же, вышло). Общественность не очень радостно поддерживает идею нового имени для залива, а обозвать по-новому переулок оказалось невозможно. Также автомобилисты предлагали сменит название трассы «Кола» на «Квас», что тоже вызывает крайние сомнения.

Список неугодных названий продолжает пополняться, и горожане, похоже, не думают останавливаться. В свою очередь Telegram-канал «Дворцовая Площадь» предложил свой вариант того, о переименовании чего можно было бы задуматься, когда совсем идеи закончатся. Например, почему бы не сменить Ленинградскую область на Петербургскую?

При этом отмечается, что вряд ли переименования, действительно, кому-то нужны, просто на фоне отсутствия реальных изменений (как в лучшую, так и в худшую сторону) необходимо же обсуждать хоть что-то.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец предложил сменить название Финского залива на «Котлино озеро» из-за трудных взаимоотношений России и Финляндии.