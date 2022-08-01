Житель Северной столицы предложил переименовать Финский залив

Финский залив. Baltphoto/ Велимир Орехов
Житель Северной столицы предложил переименовать Финский залив. Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

Петербуржец предложил сменить название Финского залива на «Котлино озеро» из-за трудных взаимоотношений с Финляндией сейчас.

Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org совсем недавно. Озеро Котлино упоминалось в Книге Большому чертежу, представляющем собой подробное описание карты всей территории России и соседних государств XVI—XVII веков.

Финляндия сама по себе является недружественной России страной, так еще и получить финскую визу для петербуржцев стало сложнее, многие систематически встречаются с отказом в этой услуге. Однако переименовать залив будет сложно, так как он не относится к территории города, а значит окончательное решение о новом имени остается за Росреестром, пишет «Neva.Today».

Отмечается, что на сайте петиция за пять дней не нашла активной поддержки среди горожан. Так, свои подписи там оставили всего 7 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в социальных сетях на обсуждение была вынесена тема переименования федеральной трассы Р-21 «Кола». Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.

новости СПб петиция финский залив


 

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