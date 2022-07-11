В Госдуме прокомментировали предложение смены названия трассы «Кола» на «Квас»

Не так давно в социальных сетях на обсуждение была вынесена тема переименования федеральной трассы Р-21 «Кола». Один из автомобилистов высказал недовольство, что у трассы наименование отражает иностранный напиток, и предложил переименовать ее на «Квас». Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.

Тетердинко отметил, что в целом в переименовании топонимов не видит ничего плохого. Свой комментарий он предоставил «Подъему». По мнению депутата, необходимо провести опрос жителей окрестных мест, а также водителей, после этого уже всерьез думать над переименованием.

При этом в Росавтодоре подчеркнули, что о переименовании не думают, так как название трассы никак не связано с напитком.

Известно, что Кола — это река и одноименный город на Кольском полуострове.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что автомобилиста, желающего поменять название дороги, вычислили по комментарию в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина выдвинул идею импортозамещения названий трасс, по которым ездят жители России.