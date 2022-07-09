Жители Петербурга захотели поменять названия федеральных трасс на патриотичные

Автомобилисты Северной столицы выразили недовольство касательно названий трасс федерального значения и предложили переименовать их отечественными названиями, например, вместо «Кола» назвать трассу до норвежской границы «Квас».

Neva.Today рассказала, откуда взялось название, и каким образом Кола вообще связана с дорогой в России.

Автомобилиста, желающего поменять название дороги, вычислили по комментарию в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина выдвинул идею импортозамещения названий трасс, по которым ездят жители России.

Петербуржец провел аналогию с замещением напитка в некоторых сетях и магазинах, в частности, так сделали KFC, которые недавно заменили импортные газировки на напитки российского происхождения от компании «Черноголовка».

Вопрос лишь в том, действительно ли трасса «Кола» получила название в честь зарубежного напитка? Возможно, претензии мужчины спадут сами собой, если происхождение наименование окажется совсем не тем, чем кажется на первый взгляд?

Давайте разбираться

Если разобраться, то автодорога Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Борисоглебск была обозначена «Кола» еще 24 декабря 1991 года, до этого трассу называли М-18.

Известно, что дорога входит в состав маршрута Е105 Киркенес – Ялта и стыкуется с северным европейским маршрутом Е6. В общей сложности трасса протягивается на 1 592 километров, связывая Ленинградскую, Мурманскую область и Карелию.

Дорогу построили, чтобы иметь надежное автомобильное сообщение от Ленинграда до Мурманска. В 1958 году подписали соответствующее соглашение, и работа пошла. В современном виде дорога была доделана к 1984 году, когда открыли первое движение на последнем участке между Медвежьегорском и Кочкомой.

«Кола» в кругах автомобилистов имеет и другие названия: «Мурманка» или же Мурманское шоссе. Так вот и получается, что название дороги было дано совсем не в честь известного напитка. Сама трасса берет свое начало от Кольского залива, где и стоит Мурманск. Чуть выше по течению располагается небольшой город Кола, являющийся историческим центром Кольского полуострова с населением 9 431 человек на 2022 год. Отсюда с севера на юг растянулась упомянутая уже много раз трасса.

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