С 8 на 9 августа Дворцовый мост разведут под отрывок из «Ленинградкой» симфонии Шостаковича

С 8 на 9 августа Дворцовый мост разведут под отрывок из &#171;Ленинградкой&#187; симфонии Шостаковича
С 8 на 9 августа Дворцовый мост разведут под отрывок из "Ленинградкой" симфонии Шостаковича. Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

К 80-летию с момента первого исполнения Седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича с 8 на 9 августа Дворцовый мост в Петербурге разведут под отрывок из этого музыкального произведения. Известно, что первые три части симфонии были завершены в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде.

Развод Дворцового моста под мелодию из «Ленинградской» симфонии Шостаковича пройдет в рамках шоу «Поющие мосты». Акция положит начало городским мероприятиям, которые пройдут в Санкт-Петербурге к 80-летию первого исполнения симфонии. Об этом рассказал «Петербургский дневник».

Звуковое шоу «Поющие мосты» проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. Этим занимает издание «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Дворцовом мосту устроили масштабное караоке с популярными треками артистов VK Fest.

"Седьмая симфония" дворцовый мост Дмитрий шостакович новости СПб


 

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