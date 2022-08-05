Петербургские музыканты оценили новый законопроект об уличных выступлениях

В июле губернатор Александр Беглов на встрече со Смольным одобрил законопроект о запрете выступлений уличных музыкантов без согласования с властями.

В правительстве объяснили, что музыкантам оставят популярные места для выступлений, в том числе возле метро в центре Петербурга, но они будут разделены на два типа. В одних местах можно будет играть на ударных и с усилителями, а в других — нет.

Для удобства взаимодействия с музыкантами Смольный создаст интерактивную карту, где будут указаны требования по выступлению. Заявки на согласование выступлений можно будет подавать через портал госуслуги или МФЦ.

Neva.Today спросила местных музыкантов, как они относятся к этому законопроекту и какие места для выступлений они бы хотели оставить на интерактивной карте.

Уличный музыкант Саша Джемующий считает, что законопроект будет полезным, если кроме ограничений даст еще и защиту от беззакония. А вот пункт с запретом на подзвучку он назвал не самым лучшим решением.

«Некоторые акустические инструменты звучат громче, чем подзвученные электрические. Я бы в таком случае к акустическим отнес бы и инструменты подзвучивающиеся маленькими комбиками до 5 ватт», — объяснил петербуржец.

Он также выразил надежду, что власти сохранят на карте максимум мест для выступлений, особенно у станций метрополитена.

С запретом на использование усилителей в некоторых местах не согласилась и скрипачка Марина Корсакова. Она отметила, что на уровень шума на городских улицах такой, что струнные инструменты не слышно уже на расстоянии пяти шагов. Сама она выходит с комбиком мощностью 3 Вт. Это минимальный уровень громкости, который будет слышно, к примеру, в парках. Поэтому скрипачка хотела бы, чтобы власти делали исключения к инструменталистам.

По мнению Корсаковой, регулировать работу уличных музыкантов все же необходимо, особенно в историческом центре города.

«Сейчас группы встают так, что затрудняют проход по и без того плотному пешеходному движению Невского проспекта. Это касается точек у Северной Лиры, Малой и Большой Конюшенной улиц. Насколько я знаю, жильцы домов, возле которых играют эти группы, недовольны ежедневным шумом», — сказала музыкант.

Законопроект поддержал лидер местной группы «ГАФТ» Николай Яковлев. Он считает, что организованные выступления увеличат конкурентоспособность и прозрачность уличной музыкальной среды. Петербуржец напомнил, что подобный опыт с необходимостью допусков к выступлениям на улице есть у Москвы, европейских и японских городов.

«Мне кажется, этот законопроект увеличит конкурентность и прозрачность этой среды, и на выходе мы получим сэты на улице ещё круче, чем были», — считает Яковлев.

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