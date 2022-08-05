В Разметелево за гаражами нашли человеческий череп

В Разметелево за гаражами нашли человеческий череп
Череп лежал около гаражей. Фото: pixabay

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели человека, череп которого нашли в деревне во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, останки неизвестного нашел житель деревни Разметелево. Поздним вечером 3 августа он позвонил в полицию и сообщил, что возле гаражей на улице ПТЦ-56 лежит человеческий череп.

К месту происшествия направили следственно-оперативную группу. Сотрудники правоохранительных органов изъяли деформированный череп и отправили его в морг на судмедэкспертизу.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ЖКС нашли скелет юноши на чердаке дома на Суворовском. Стражи порядка предварительно установили, что труп принадлежит молодому человеку, которому на вид около 20 лет.

ленобласть разметелево скелет череп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге с весны обнаружили более 600 фальшивых пятитысячных купюр
Любителям «тихой охоты» рассказали, какие грибы и ягоды сейчас ...
КАД на севере Петербурга расширят до шести полос за 12,8 млрд рублей
Названы категории петербуржцев, которые могут подать заявку на переобучение
Несчастная любовь и конфликты с родителями: как понять, что подростку нужна ...
Врач-диетолог назвала болезни, при которых не стоит есть мороженое
МегаФон: петербуржцы заинтересовались ресейл-платформами
Жильцов «хрущевок», попавших под реновацию, не будут переселять в ...