В Разметелево за гаражами нашли человеческий череп

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели человека, череп которого нашли в деревне во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, останки неизвестного нашел житель деревни Разметелево. Поздним вечером 3 августа он позвонил в полицию и сообщил, что возле гаражей на улице ПТЦ-56 лежит человеческий череп.

К месту происшествия направили следственно-оперативную группу. Сотрудники правоохранительных органов изъяли деформированный череп и отправили его в морг на судмедэкспертизу.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ЖКС нашли скелет юноши на чердаке дома на Суворовском. Стражи порядка предварительно установили, что труп принадлежит молодому человеку, которому на вид около 20 лет.