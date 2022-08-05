Врач назвал основные летние инфекции

Заразиться кишечной инфекцией можно через грязные руки. Фото: pixabay

Заразиться кишечной инфекцией можно через грязные руки. Фото: pixabay

Заведующий отделением скорой медицинской помощи Детской городской больницы №1 Константин Бручиков рассказал о самых распространенных в летний период кишечных инфекциях.

Медик отметил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», что в жару обычно активизируются такие кишечные инфекции, как энтеровирусная, ротавирусная и норовирусная. Это вирусные кишечные заболевания, которые легко распространяются по воздуху и передаются фекально-оральным путем.

Подхватить эти инфекции можно в том числе через грязные руки, поскольку инфекция способна оставаться на различных предметах, из-за чего риск заражения повышается.

Чтобы не столкнуться с инфекциями, Бручиков посоветовал чаще мыть руки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказала, что скрывается за онемением рук.