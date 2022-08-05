Названы категории петербуржцев, которые могут подать заявку на переобучение

Отдельные категории жителей Петербурга имеют возможность стать участником программы по переобучению, рассказала руководитель проектного офиса Центра опережающей профессиональной подготовки Петербурга Виктория Бичурина.
Принять участие в программе могут безработные, петербурженки в декрете, воспитывающие детей до трех лет, матери с ребенком до 7 лет, которые не состоят в трудовых отношениях, а также горожане, которые находятся под угрозой увольнения.
«В этом году добавилось такое интересное направление, это молодежь до 35 лет. Например, это ребята, которые отслужили в армии, вернулись и не смогли себя найти в отрасли. Они могут подать документы, пройти повышение квалификации, вспомнить о том, что они учились, и мы их с удовольствием трудоустроим», – отметила Бичурина в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».
В 2021 году у Центра была квота чуть больше 1,7 тысячи человек, которых могли взять на переобучение. Тогда поступило порядка 7 тысяч заявок.
По словам Бичуриной, в этом году квота увеличилась до 2 108 человек, уже подано 5 тысяч заявок.
Стать участником программы по переобучению можно бесплатно. Программа федеральная, поэтому государство самостоятельно финансирует каждый учебный центр.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы заинтересовались ресейл-платформами. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.