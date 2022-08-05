Названы категории петербуржцев, которые могут подать заявку на переобучение

Названы категории петербуржцев, которые могут подать заявку на переобучение
Стать участником программы по переобучению можно бесплатно. Фото: pixabay

Отдельные категории жителей Петербурга имеют возможность стать участником программы по переобучению, рассказала руководитель проектного офиса Центра опережающей профессиональной подготовки Петербурга Виктория Бичурина.

Принять участие в программе могут безработные, петербурженки в декрете, воспитывающие детей до трех лет, матери с ребенком до 7 лет, которые не состоят в трудовых отношениях, а также горожане, которые находятся под угрозой увольнения.

«В этом году добавилось такое интересное направление, это молодежь до 35 лет. Например, это ребята, которые отслужили в армии, вернулись и не смогли себя найти в отрасли. Они могут подать документы, пройти повышение квалификации, вспомнить о том, что они учились, и мы их с удовольствием трудоустроим», – отметила Бичурина в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

В 2021 году у Центра была квота чуть больше 1,7 тысячи человек, которых могли взять на переобучение. Тогда поступило порядка 7 тысяч заявок.

По словам Бичуриной, в этом году квота увеличилась до 2 108 человек, уже подано 5 тысяч заявок.

Стать участником программы по переобучению можно бесплатно. Программа федеральная, поэтому государство самостоятельно финансирует каждый учебный центр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы заинтересовались ресейл-платформами. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

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