Водоканал составил рейтинг засоров в канализации по районам Петербурга

В "Водоканале" напомнили, что канализация - совсем не подходящее место для утилизации отходов. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В "Водоканале" напомнили, что канализация - совсем не подходящее место для утилизации отходов. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Петербургский Водоканал рассказал, какой район города стал лидером по возникновению засоров в сетях водоотведения в 2022 году.

В пресс-службе предприятия сообщили, что рейтинг засоров в канализации возглавил Невский район. Процент попадания посторонних предметов за год там вырос на 59%. Вторым стал Центральный район (на 43%), а третье место разделили Адмиралтейский и Красногвардейский районы (на 25-26%).

По сравнению с прошлым годом засоры в канализации стали появляться гораздо чаще. Это связывают с тем, что петербуржцы продолжают пользоваться системой водоотведения не по назначению — смывают мусор, бумагу, тряпки, пищевые отходы, влажные салфетки и другие средства личной гигиены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жильцов «хрущевок», попавших под реновацию, не будут переселять в другие районы Петербурга.