Водоканал составил рейтинг засоров в канализации по районам Петербурга

Петербургский Водоканал рассказал, какой район города стал лидером по возникновению засоров в сетях водоотведения в 2022 году.
В пресс-службе предприятия сообщили, что рейтинг засоров в канализации возглавил Невский район. Процент попадания посторонних предметов за год там вырос на 59%. Вторым стал Центральный район (на 43%), а третье место разделили Адмиралтейский и Красногвардейский районы (на 25-26%).
По сравнению с прошлым годом засоры в канализации стали появляться гораздо чаще. Это связывают с тем, что петербуржцы продолжают пользоваться системой водоотведения не по назначению — смывают мусор, бумагу, тряпки, пищевые отходы, влажные салфетки и другие средства личной гигиены.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жильцов «хрущевок», попавших под реновацию, не будут переселять в другие районы Петербурга.