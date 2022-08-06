Отоларинголог Зайцев: неприятный запах изо рта может быть симптомом рака

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил основные возможные причины неприятного запаха изо рта. Среди прочего, этот симптом может сигнализировать о наличии онкологии в верхних дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте, а также о болезнях лор-органов.

Специалист рассказал, что неприятный запах изо рта может говорить о раке верхних дыхательных путей. Это могут быть злокачественные новообразования в отделе головы-шеи, бронхолегочной системе или желудочно-кишечном тракте. Другими симптомами данных видов рака также являются кровоточивость, низкий уровень гемоглобина в крови, слабость и специфическая болезненность, передает Ura.ru.

Еще одной причиной неприятного запаха изо рта могут быть заболевания лор-органов. Чаще всего это казеозный детрит. Его также называют казеозными пробками или пробками в небных миндалинах, гландах. Белая творожистая субстанция является признаком хронического тонзиллита. Пробки имеют специфический запах, который будет заметен не только самому пациенту, но и окружающим.

Вторым по распространенности лор-заболеванием является слизь в полости носа, которая тоже может давать запах. Например, при риносинусите или гайморите.

«Как правило, природа бактериальная, поэтому стафилококковая флора тоже издает специфический, достаточно сильный запах. Пока это состояние не будет пролечено самостоятельно в домашних условиях, либо в условиях клиники, это будет беспокоить», — отметил врач.

По словам Зайцева, запах также может быть вызван стоматологическими проблемами. При аденоидной вегетации или рените происходит стекание слизи по задней стенке глотки. Проблемы могут возникнуть из-за плохого состояния зубов и десен. Особенно часто это встречается у пожилых людей.

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