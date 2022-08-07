В Адмиралтейском районе пенсионер на автомобиле Ford Fusion сбил 7-летнего мальчика

Правоохранительные органы Адмиралтейского района разбираются в обстоятельствах ДТП с маленьким мальчиком.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. С улицы Союза Печатников ребенка забрали врачи в состоянии средней степени тяжести с ушибом, ссадинами в области подбородка, передней грудной клетки, передней брюшной стенки и коленных суставов.

Мальчика сбил 62-летний пенсионер, находившийся за рулем автомобиля Ford Fusion. Установлено, что мужчина наехал на ребенка 6 августа около 13:00 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. О том, переходил ли мальчик один дорогу или с родителями — неизвестно.

В 2022 году водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В настоящий момент все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на улице Щелгунова благодаря одному из горожан удалось предотвратить страшные последствия похищения ребенка.