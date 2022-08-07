Диетолог Гинзбург рекомендовал людям с проблемными почками и сердцем есть арбуз с хлебом

Диетолог Гинзбург рекомендовал людям с проблемными почками и сердцем есть арбуз с хлебом. Фото: Pxhere

Диетолог Гинзбург рекомендовал людям с проблемными почками и сердцем есть арбуз с хлебом. Фото: Pxhere

Тем, у кого есть проблемы с почками и сердцем, рекомендуется не увлекаться арбузами из-за большого содержания в нем жидкости.

Такой совет дал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.ru. По мнению эксперта, употребление арбузов может только усугубить состояние граждан с проблемными почками или сердцем.

Дело в том, что арбуз состоит из воды на 90-95%, а в оставшихся 5% содержится фруктоза, которая очень быстро попадает в организм. Как заметил специалист, одновременное попадание в организм такого количества сахаров нарушает обмен веществ, а затем вызывает ожирение, возрастные болезни и старость.

Гинзбург подчеркнул, что особо осторожны с водой должны быть люди, больные сердечной и почечной недостаточностью, а также страдающие отеками любого генеза. Эксперт посоветовал не торопясь есть кусочек-полтора арбуза после еды. Кроме того, по мнению специалиста, полезно есть арбуз с хлебом, контролируя таким образом поступление в организм жидкости и сахара.

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