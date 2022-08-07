Диетолог обозначала основную проблему, мешающую похудению

Диетолог обозначала основную проблему, мешающую похудению
Диетолог обозначала основную проблему, мешающую похудению. Фото: Pxhere

Бывают случаи, что сидение на диетах и интенсивные тренировки не приносят желаемого результата в похудении, в таком случае специалист советует обратить внимание на свою щитовидную железу.

Нарушения в работе щитовидной железы могут стать чуть ли что не основной проблемой при попытке сбросить вес. Об этом рассказала диетолог Наталья Зубарева в своем Telegram-канале.

Так, неправильная работа органа замедляет обмен веществ, из-за этого организм тратит меньше калорий и все излишки уходят в жир. Специалист заметила, что при гипотиреозе больной становится малоподвижным, а употребление даже низкокалорийной пищи приводит к набору веса. Делать что либо становится невыносимо трудно.

Для восстановления щитовидной железы необходимо обратиться к специалисту, а также следить за своим режимом питания, отказаться от сладкого, консервантов и трансжиров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты настоятельно рекомендуют здоровым людям поддерживать свой организм соленой водой.

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Диетолог обозначала основную проблему, мешающую похудению