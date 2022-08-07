Россиянам объяснили, зачем специалисты рекомендуют пить соленую воду

Время от времени эксперты настоятельно рекомендуют здоровым людям поддерживать свой организм соленой водой. Почему и зачем это делать рассказала врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.

Как поделилась специалист в беседе с агентством «Прайм», с целью восполнить потерю солей и микроэлементов с потом иногда стоит пить слегка соленую или минеральную воду, при этом общее качество жидкости, потребляемой человеком, должно соотноситься с нормой. Питьевая вода должна быть безопасна в плане бактерий и паразитов и соответствовать нормам по уровню радиации.

В случае наличия каких-либо заболеваний, где соль противопоказана, например, гипертонии или ишемической болезни сердца, совет с употреблением жидкости для восполнением этого элемента применять не нужно. Как заметила врач, при подобных патологиях количество солей необходимо ограничивать.

Сопрун рассказала, что за день необходимо употреблять 2,5 литра воды, включая ту, что находится в пище и напитках. Если на улице жарко, то можно употреблять до 3,5 литров, а при физической нагрузке — до 4 и более литров. Пытаясь восполнить норму утраченной жидкости, нужно смотреть на свое здоровье и ориентироваться на самочувствие. Особенное внимание стоит уделить почкам.

Также Сопрун советует пить воду комнатной температуры и напоминает, что обильное питье способствует выводу лишних солей и предотвращению отеков.

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