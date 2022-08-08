На Чапаева полуторагодовалый малыш выпил уксус и попал в реанимацию

На Чапаева полуторагодовалый малыш выпил уксус и попал в реанимацию. Фото: Unsplash

На Чапаева полуторагодовалый малыш выпил уксус и попал в реанимацию. Фото: Unsplash

В Петроградском районе маленький мальчик получил химический ожог пищевода из-за того, что выпил уксусную кислоту.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на улице Чапаева. Ребенок находился на кухне с 37-летней мамой, пока она готовила кашу. Женщина на время отвлеклась, а после увидела, что малыш открыл дверцу шкафчика и пытается отковырять зубами крышку бутылочки с 70% уксусной эссенцией. Мальчик заплакал, и женщина сразу же вызвала скорую.

Известно, что малыш живет в полной семье. Вместе с мамой, папой, 18-летней и 7-летней сестрами на двухкомнатной коммунальной квартире, где в собственности уже есть одна комната, а вторая оформлена семьей на съем.

Сейчас пострадавший находится в реанимации. У него диагностировали химический ожог пищевода, слизистой рта и глотки 2 степени.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Адмиралтейского района разбирается в обстоятельствах ДТП с маленьким мальчиком.