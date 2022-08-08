Над Петербургом и Ленобластью разлилось северное сияние

Над Петербургом и Ленобластью разлилось северное сияние. Фото: Telegram-канал"Астро Фото Болото"

Над Петербургом и Ленобластью разлилось северное сияние. Фото: Telegram-канал"Астро Фото Болото"

С 7 на 8 августа жители Петербурга и Ленинградской области могли наблюдать завораживающее северное сияние.

Небо засветилось разноцветными красками около 23:30 в воскресенье, полностью цвета залили небосвод к 1 ночи 8 августа. Об этом природном явлении рассказали в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

Отмечается, что сияние началось почти сразу после заката и продолжалось до самого рассвета.

«Было видно несколько форм, впечатлили высокие лучи, тянущиеся почти до самого зенита», — отметили в Telegram-канале.

Также природное явление могли заметить люди, находившиеся во время свечения на станции метро «Пионерская». Некоторые снимки сделаны с высоты десятиэтажного дома.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в минувшие выходные Санкт-Петербург оказался под влиянием очень сильных ливней и ветра, зато к вечеру погода успокоилась, а на небе появились радуга и яркий малиновый закат.