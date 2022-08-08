На Стрелке Васильевского острова 9 августа петербуржцы смогут бесплатно услышать «Ленинградскую» симфонию

В Санкт-Петербурге 9 августа состоится концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы», в рамках которого жители и гости города смогут насладиться инструментальными композициями в исполнении оркестра.

Концерт начнется в 21:30 на Стрелке Васильевского острова. Правительство Санкт-Петербурга сообщает, что событие посвящено 80-й годовщине первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Главную композицию сыграет оркестр под руководством Юрия Башмета. Впервые жители Ленинграда услышали Седьмую симфонию 9 августа 1942 года.

На мероприятие приглашены ветераны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. В ходе концертной программы выступят Константин Хабенский, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Светлана Крючкова и другие известные артисты. Ведущими будут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее gazetaa.spb.ru писала, что 7 августа жители и гости Северной столицы смогли стать свидетелями парада речных судов.