Парень утопил девушку у Александро-Невской лавры в реке Монастырка

Парень утопил девушку у Александро-Невской лавры в реке Монастырка
Парень утопил девушку у Александро-Невской лавры в реке Монастырка. Фото: unsplash

В «Доме ночного пребывания» на Кременчугской улице в Петербурге задержали 25-летнего парня, который теперь проходит подозреваемым по делу об убийстве.

Рано утром 8 августа очевидцы сообщили, что человек топит другого в речке Монастырка рядом со Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой. Спасти девушку прибывшим на место спасателям не удалось: когда специалисты приехали на указанный адрес, то обнаружили в воде тело 30-летней на вид мертвой женщины. Молодой человек с места преступления скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«KP.RU» отметили, что рядом с местом, где все произошло, на газоне на набережной была разбита синяя палатка. Возможно, пара остановилась в ней на ночевку.

Позже подозреваемого в произошедшем задержали «по горячим следам». В настоящий момент следствие устанавливает обстоятельства и детали совершенного преступления.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 7 на 8 августа жители Мурино стали свидетелями ночной потасовки группы пока неизвестных граждан. Во время драки один из ее участников открыл стрельбу.

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