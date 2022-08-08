Рядом с Александро-Невской лаврой могут возвести еще один крупный отель

Рядом с Александро-Невской лаврой могут возвести еще один крупный отель. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

Рядом с Александро-Невской лаврой могут возвести еще один крупный отель. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

В самом сердце Северной столицы основатель Yard Group Андрей Кошкин приобрел крупный участок земли рядом со Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой. Предполагается, что здесь в скором времени может появится еще один большой отель.

Как сообщает «Деловой Петербург», собственником земельного участка на Херсонской улице в Центральном районе Петербурга стал Андрей Кошкин, компания которого в 2019 году возвела комплекс апартаментов бизнес-класса Yard Residence на углу улиц Херсонской и Александра Невского.

Известно, что приобретенный земельный участок можно будет использовать под объекты жилищно–коммунального хозяйства. По мнению экспертов, функциональная зона участка позволяет построить гостиницу или апарт-отель площадью 7-8 тысяч кв.м.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на площади у Финляндского вокзала планируется строительство восьмиэтажного отеля. Здание появится между БЦ «Финляндский» и жилым домом в Финском переулке.