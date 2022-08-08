От балкона «Дома с башней» на углу Тверской улицы из-за урагана отвалился кусок фасада

От балкона "Дома с башней" на углу Тверской улицы из-за урагана отвалился кусок фасада. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

От балкона "Дома с башней" на углу Тверской улицы из-за урагана отвалился кусок фасада. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Непогода довела до ручки балкон жилого здания на Таврической улице, 35, который не выдержал и раскололся. В результате часть фасада рухнула вниз.

Об инциденте в доме с «башней поэтов» сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ» 7 августа около 16:31. Предполагается, что причина обрушения в непогоде. Отколовшийся кусок фасада упал на тротуар, никого не задев.

Как сообщили в пресс-службе администрации Центрального района, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом пишет «Петербургский дневник». Фасад здания обследовали специалисты, опасную зону сразу же огородили и пометили предупреждающими знаками. Уточняется, что обрушение произошло в минувшую субботу во время разбушевавшейся петербургской погоды.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге специалисты до сих пор разгребают последствия сильной бури, прокатившейся по региону в выходные. В общей сложности насчитывается 267 упавших во время шторма деревьев.