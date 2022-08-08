В Петербурге перед штормом в выходные не устояли 267 деревьев

В Петербурге перед штормом в выходные не устояли 267 деревьев. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству СПБ

В Петербурге перед штормом в выходные не устояли 267 деревьев. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству СПБ

Петербургские специалисты до сих пор разгребают последствия сильной бури, прокатившейся по региону в выходные. В общей сложности насчитывается 267 упавших во время шторма деревьев.

В пресс-службе комитета по благоустройству рассказали, что больше всего неприятных последствий приходится убирать в Курортном, Петродворцовом и Приморском районах. Так, только в Курортном лесопарке выявлено 99 упавших деревьев.

На проезжую часть упали 29 деревьев, которые распилили, а после убрали с дороги. Несколько автомобилей, оград и ЛЭП получили повреждения, отметили в ведомстве.

Сейчас в Петербурге продолжают вывозить поваленные деревья. В садах и скверах работают более тысячи специалистов садово-паркового хозяйства и почти 300 единиц техники. На улицах Петербурга насчитывается 843 дворника и почти 500 единиц техники дорожных предприятий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники «Ленсвета» рассказали о последствиях шторма. Выяснилось, что больше всего пострадали Курортный и Петродворцовый районы, — там нарушения зафиксировали по 62 адресам.