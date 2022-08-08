В Петербурге пенсионеру, жестоко убившему свою пожилую супругу, предъявили обвинение

В Санкт-Петербурге 81-летнему мужчине с улицы Наставников предъявили обвинение в убийстве своей 80-летней супруги.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, пожилой гражданин 6 августа в квартире поссорился с женой, после чего не менее семи раз ударил ее ножом. Женщина скончалась, а пенсионер получил обвинение в убийстве.

Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело статье «Убийство». В настоящее время обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа. Из квартиры задержанного с Наставников были изъяты 4 ножа, молоток, тапочки и следы пальцев рук. Специалисты нашли на шее мертвой женщины глубокие ранения.