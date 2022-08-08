Недовольная парковкой автомобиля дама с собачкой на Хошимина оторвала зеркало «Ягуару»

Жительница Санкт-Петербурга, не удовлетворенная парковкой автомобиля, во время прогулки со своей собакой решила наказать водителя и собственноручно повредила «Ягуар».

По данным городской прокураторы, 10 февраля 2022 года 45-летняя женщина выгуливала своего четвероногого друга у дома №13/1 по улице Хошимина. Вдруг у нее на пути встала иномарка «Ягуар», что крайне возмутило женщину. Тогда, недолго думая, разъяренная хозяйка животного оцарапала автомобиль ключом от дома. Этого, кажется, женщине показалось мало, и она довела дело до конца оторванным правым боковым зеркалом.

Позже в полицию обратилась владелица иномарки и рассказала об увечьях транспорта. По камерам видеонаблюдения правоохранители нашли дебоширку, которая объяснила свое поведение тем, что автомобиль стоял не там, где нужно, и мешал пройти.

Уголовное дело направили в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине может грозить внушительный штраф и даже лишение свободы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга дорожники решили переместить неправильно припаркованные автомобили с газона при помощи экскаватора.