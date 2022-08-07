В Красносельском районе изобретательные дорожники убрали машины с газонов ковшом трактора

В Красносельском районе Санкт-Петербурга дорожники решили переместить неправильно припаркованные автомобили с газона при помощи экскаватора.

Запись с перемещением автомобилей весьма непривычным способом появилась в группе «ВКонтакте» «Красносельский район(Спб). Новости нашего района». Автор позаботился и о фото, и о видеоматериале, на котором можно лично оценить креатив и изобретательность рабочих.

По словам пользователей, дорожники убирали с газона машины владельцев, до которых не смогли дозвониться. Отмечается, что транспорт мешал ремонту асфальта. Пользователи поделились на два лагеря: кто-то ругал дорожников за такую самодеятельность в отношении машин, а кто-то наоборот подчеркнул, что так и надо, они ведь «паркуются, как «чудаки»».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что появление платной парковки в Санкт-Петербурге принесли жителям города новые удобства, но главное помнить о штрафах.