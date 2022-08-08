Северную столицу покинули первые перелетные птицы

Первая партия перелетных птиц начинает покидать Санкт-Петербург. Некоторые пернатые уже решили не задерживаться тут и лететь в теплые края.

О том, что некоторые птицы уже выдвинулись из Северной столицы рассказал биолог Павел Глазков в группе «ВКонтакте» «Каждой твари по паре».

Долго не засиживаться в Петербурге решили кулики, которые гнездятся на южном побережье Финского залива. Специалист встретился со стайками чернозобиков, которые получили свое название за большое черное пятно в области груди и брюха.

По словам биолога, несмотря на то, что эти птицы создают пары на всю жизнь и насиживают вместе яйца, после вылупления птенцов самка оставляет свой выводок под ответственность отца, а сама покидает гнездо. Так, следующей весной она снова прилетит в это же место, чтобы вновь увидеть своего любимого.

Глазков поделился, что кулики собрались на мелководном побережье не случайно, — тут очень много всяких съедобных насекомых. Во время пролета здесь могут обитать 20 разных видов куликов, например, большой веретенник, галстучник, золотистая ржанка, средний кроншнеп, кулик-сорока, травник и турухтан.

Пролет куликов будет продолжаться до начала сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сидящие на земле похожие на птенцов птицы, — это не всегда случайно выпавшие бедняжки. Орнитологи называют таких малышей слетками, которые специально покинули гнездо и пока не научились нормально летать.