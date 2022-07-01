Орнитологи очень попросили петербуржцев не трогать слётков под гнездами

Эксперты предупредили, что сидящие на земле похожие на птенцов птицы, — это не всегда случайно выпавшие бедняжки.

Орнитологи называют таких малышей слетками, которые специально покинули гнездо и пока не научились нормально летать. По словам специалистов, еще примерно две-три недели родители будут продолжать заботиться о них. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Таких птичек можно узнать по коротким крылышкам и хвостику, а также рыхлому оперению.

«Как правило, слётки не нуждаются в помощи человека. Даже наоборот, часто именно люди, изымая слётков из природы, наносят им больший вред, чем естественные враги», — заметил кандидат биологических наук, орнитолог ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт‑Петербурга» Наталья Иовченко.

Подчеркивается, что ни в коем случае нельзя забирать домой здоровых птенцов, чтобы выкормить и отпустить на волю. В большинстве случаев такой добрый жест заканчивается гибелью птицы. Помощь можно оказать только тогда, когда слёток оказался в опасной ситуации – например, один посреди дороги или проезда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 26-м километре внутренней стороны КАД очевидцы заметили бездыханное тело лося.