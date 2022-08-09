В ДТП на трассе «Нарва» погибли два человека и пострадал ребенок

Накануне утром на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором погибли двое взрослых и пострадал ребенок.

Как стало известно Gazeta.SPb, смертельная авария произошла в понедельник около 11:15 между деревней Тикопись и Кингисеппом. Водитель BMW не справился с управлением и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой Вестой».

В иномарке никто не пострадал, а в отечественной легковушке двое погибших и пострадавший ребенок. На месте скончались 38-летний водитель и 26-летний пассажир. Травмы получил четырехлетний сын погибшего пассажира. Мальчика госпитализировали в Кингисеппскую больницу в тяжелом состоянии.

Водитель BMW с прошлого года 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: превышение скорости, нарушение правил встречного разъезда или обгона, игнорирование дорожных знаков и тонировку стекол автомобиля.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Выборгском шоссе иномарка сбила 11-летнего школьника.