На Выборгском шоссе иномарка сбила 11-летнего школьника

На Выборгском шоссе в Петербурге школьник попал под машину, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 16:30 в боковом проезде напротив дома 15 по Выборгскому шоссе. Автомобиль «Форд Фокус» под управлением 25-летнего водителя сбил подростка, который пытался перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда 11-летний ученик частной-школы интерната получил тяжелые травмы: сотрясение головного мозга, травмы груди и живота, перелом таза.

Проводится проверка, все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пятилетний мальчик получил тяжелые травмы при падении с памятника в Александровском парке. Он упал с постамента памятника миноносцу «Стерегущий», когда родители отвлеклись.