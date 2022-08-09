В Петербурге водителя автобуса уволили за общение в видеочате за рулем

Водитель разговаривал по видеосвязи во время движения. Фото: скриншот видео «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ».

Водитель разговаривал по видеосвязи во время движения. Фото: скриншот видео «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ».

В Петербурге водитель автобуса, который одновременно вел транспорт и общался по видеосвязи в групповом чате, лишился работы.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», болтавшего по видеосвязи водителя автобуса заметили в автобусе в Приморском районе. Он успевал умело крутить «баранку», а за его работой наблюдали не менее пяти собеседников в видеочате.

Пассажиры записали происходящее на видео и опубликовали его в ВК-сообществе «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ».

На публикацию сразу отреагировал работодатель водителя — «Третий парк». Там сообщили, что водителя уволили еще несколько дней назад. С остальными работниками провели беседу и напомнили правила поведения за рулем.

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