В России за сутки коронавирусом заразились 23,7 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 23 771 человека.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 770 657. Об этом стало известно сегодня, 10 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2 666 человек, скончались 56 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 382 902 граждан. Накануне выздоровели 14 552 человека. Общее количество выздоровлений достигло 18 075 720.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 608 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 525 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса.